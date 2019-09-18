Ереван, , 08:40 — REGNUM Пост главы Федерации футбола Армении вскоре покинет экс-глава Службы национальной безопасности (СНБ) республики Артур Ванецян, 18 сентября сообщает газета «Жаманак».

После отставки Ванецяна с поста главы СНБ, премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что Ванецян сосредоточится на решении важнейшего национального вопроса — вывода сборной Армении по футболу в финал чемпионата Европы.

Издание отмечает, что даже теоретических шансов на выход в финал чемпионата Европы по футболу нет, поэтому Ванецян, вероятно, покинет этот пост.

Напомним, 16 сентября бывший глава СНБ Армении заявил, что уходит в отставку.