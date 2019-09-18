Москва, , 08:28 — REGNUM Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов дал прогноз о месте проведения своего следующего боя. Поединок, по словам спортсмена, с большой долей вероятности может состояться в России: в Москве или Санкт-Петербурге.

«Переговоры с UFC велись и ведутся. Я очень хочу подраться в Москве или Питере. На 80% уверен, что следующий бой проведу в России. Давление на Дэйну Уайта [президента промоушена] не хочу оказывать, но он видел рейтинги турнира в Абу-Даби, в России», — заявил боец 17 сентября в интервью Первому каналу.

Напомним, 30-летний Хабиб Нурмагомедов на сегодняшний день провел 28 боев в смешанных единоборствах (из них 12 в UFC) и во всех одержал победы. В своем последнем поединке, состоявшемся 7 сентября в Абу-Даби, дагестанец во второй раз успешно защитил свой чемпионский титул, победив американца Дастина Порье.

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