Пермь, , 07:18 — REGNUM В Перми до конца 2019 года завершится реконструкция спортивного комплекса «Олимпия», и его площадь увеличится вдвое — за счет строительства дополнительного корпуса. Это позволит принимать больше посетителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Как отметило руководство спортивного центра, необходимость расширения связана в первую очередь с высоким спросом на услуги учреждения. После реконструкции пропускная способность «Олимпии» вырастет до 4 тыс. человек в сутки.

В свою очередь губернатор Пермского края Максим Решетников поручил руководству спорткомплекса проработать варианты льготных тарифов.

Добавим, ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» создано в 2006 году. Учредителями его являются краевое Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям, а также департамент имущественных отношений администрации Перми.

Обновленный спорткомплекс «Олимпия» планируют ввести в строй в 2020 году. В реконструкцию инвестировано 530 млн рублей. Работы ведутся за счет компании, из бюджета края не потрачено ни копейки.