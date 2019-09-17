Пекин, , 21:59 — REGNUM Организационный комитет зимний Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года в Пекине выбрал официальные талисманы соревнований. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба комитета.

Талисманом Олимпиады стала панда в костюме изо льда по имени Бин Дуэнь Дуэнь. В качестве талисмана Паралимпийских игр выбран традиционный китайский фонарик по имени Шуэй Рон Рон.

https://twitter.com/Beijing2022/status/1173955519305773056

Напомним, Олимпийские игры будут проходить в Пекине с 4 по 20 февраля, Паралимпийские игры — с 4 по 13 марта 2022 года.