Бишкек, , 21:40 — REGNUM На проходившем в Индии Чемпионате Азии по самбо спортсмены из Киргизии смогли завоевать 33 медали. При этом более трети призеров являются сотрудниками милиции и членами спортивного клуба МВД «Динамо», сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.

В копилке киргизских спортсменов оказались четыре золотых, 11 серебряных и 18 бронзовых медалей.

Первое место в весовой категории до 82 кг занял старший сержант Бектур Идирисов.

Серебряными призерами стали: старший сержант Эмилбек Мурзабаев — в весовой категории до 68 кг, сержант Нурсултан Тайлаков — 90 кг, Акынбек Тайлаков — до 90 кг и Атай Отогонов — до 70 кг.

«Бронзы» удостоились Самара Абдумалик кызы — 52 кг, младший лейтенант Жаныш Адиев — до 62 кг, Колбай Мусакулов — 52 кг, Азат Аманбеков — 57 кг, Надырбек уулу Сыргак — 74 кг, Белек Бараканов — 62 кг и Адилет Курманбеков — 100 кг.

Всего же участие в чемпионате по самбо, проходившем в городе Нью-Дели, принимали более 350 спортсменов из 20 стран Азии.