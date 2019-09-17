Ашхабад, , 21:39 — REGNUM Атлет спортивного клуба «Merkezi gosun» («Центрального спортивного клуба армии») Туркмении Вепа Оразмырадов завоевал золотую медаль Международных Иссык-Кульских спортивных игр, став победителем в борьбе на поясах «Алыш» в весовой категории свыше 80 кг. Об этом сообщает журнал министерства обороны.

Туркменскому военнослужащему удалось занять верхнюю ступень пьедестала, одолев соперников из Узбекистана, Армении и Киргизии.

Также Оразмырадов стал серебряным призером проходившего в Киргизии фестиваля национальных видов спорта и игр стран СНГ. Туркменский спортсмен стал одним из лучших в состязаниях по киргизскому курешу.

Он успешно обошел атлетов из Узбекистана и Армении, но в финале уступил борцу из Киргизии.