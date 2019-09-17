Цхинвал, , 21:06 — REGNUM Каратистки Южной Осетии стали победителями и призерами XII открытых Всероссийских юношеских Игр боевых искусств в Анапе. Об этом 17 сентября сообщает ИА «Рес».

Каратэ Olympic-history.ru

Югоосетинская команда выступила в соревнованиях по киокусинкай каратэ. Золото завоевала Донна Дудаева, выступающая в весовой категории до 50 кг, в возрастной группе 14−15 лет. Как рассказал тренер Владимир Созаев, победу спортсменке в трех боях принесли точные атаки, удары ногами в голову. Серебряным призером Диана Гаглоева, которая выступала в весовой категории до 45 кг, в возрастной группе 14−15 лет.

В рамках Всероссийских юношеских Игр боевых искусств проводятся соревнования по 22 видам единоборств: киокусинкай каратэ, вьет во дао, тхэквондо ИТФ, грэпплинг, тайский бокс, кикбоксинг, сито-рю и сетокан каратэ, ушу, джиу-джитсу и т.д.