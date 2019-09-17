Краснодар, , 17:51 — REGNUM Руководство футбольного клуба «Краснодар» намерено обсудить возможность дальнейшего сотрудничества с полузащитником Павлом Мамаевым, сообщил портал Sport24.

Мамаев играл за «Краснодар» с 2014 года, за этот период он забил 35 голов в 46 матчах. После задержания футболиста осенью 2018 года «Краснодар» заявлял о намерениями разорвать контракт с ним, однако этого не случилось. Действующий в настоящее время контракт клуба с Мамаевым истекает 31 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 17 сентября, Павел Мамаев и игрок «Зенита» Александр Кокорин были освобождены из колонии под Белгородом по УДО. Там они отбывали наказание за участие в драках в Москве. Нужно добавить, что Кокорин уже заключил новый контракт с «Зенитом».