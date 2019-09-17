Калининград, , 16:39 — REGNUM Мастер спорта международного класса Муса Евлоев подтвердил свой титул чемпиона мира по греко-римской борьбе на чемпионате по трём видам спортивной борьбы в столице Казахстана, сообщает сегодня, 17 сентября, пресс-служба регионального правительства.

Калининградец одержал победы в четырёх схватках подряд, одолев спортсменов из Узбекистана, Японии, Польши и Сербии. Два поединка закончились досрочной победой российского борца. Двукратным чемпионом мира Евлоев стал на стадии полуфинала. В финале он должен был встретиться с олимпийским чемпионом, победителем трёх чемпионатов мира и Европы Артуром Алексаняном, однако он не смог участвовать в поединке из-за травмы рёбер.

Таким образом, Евлоев завоевал путёвку на токийскую Олимпиаду.