Екатеринбург, , 15:52 — REGNUM В четвертьфинал чемпионата мира (ЧМ) по боксу в Екатеринбурге вышел представитель Армении Артур Ованнисян (52 кг), 17 сообщает пресс-служба федерации бокса республики.

В сообщении отмечается, что в 1/8 финала Ованнисян обыграл представителя Азербайджана Масуда Юсифзаду со счетом 5:0. Еще один боксер из Армении Ованнес Бачков (63 кг) тоже вышел в четвертьфинал. Он победил представителя из Колумбии.

Арман Дарчинян (75 кг), Хенрик Саркисян (91 кг) и супертяжеловес Гурген Ованнисян сегодня будут бороться за выход в четвертьфинальный этап ЧМ.

Напомним, 8 сентября в Екатеринбурге стартовал чемпионат мира по боксу, турнир завершится 21 сентября.