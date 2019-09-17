Вашингтон, , 14:49 — REGNUM Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) не будет досрочно расторгать действующее коллективное соглашение с лигой, сообщает пресс-служба NHLPA.

Отметим, что текущее соглашение действует до 2022 года, однако в сентябре текущего года любая из сторон договора имеет право выйти из него, чтобы инициировать новые переговоры.

Однако сначала о невыходе заявила НХЛ, а после и профсоюз игроков. Это исключает возможность локаута в сезоне 2020/2021.

По словам президента Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазеля, данное решение дает возможность для обсуждения участия игроков Национальной хоккейной лиги в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.