Ростов-на-Дону, , 14:39 — REGNUM После победного матча с грозненским «Ахматом» главный тренер «Ростова» Валерия Карпин прокомментировал состояние газона на стадионе «Ростов-Арена» после недавнего концерта группы «Ленинград».

"Я полем и стадионом не занимаюсь, поэтому не могу сказать красили траву или нет», — сказал наставник жёлто-синих.

ИА REGNUM ранее сообщало, что футбольный клуб «Ростов» пытался договориться с организаторами концерта группы «Ленинград» о переносе выступления музыкального коллектива. При этом за полгода до концерта против выступления группы «Ленинград» на «Ростов-Арене» выступал донской губернатор Василий Голубев.

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