Вена, , 14:35 — REGNUM Спортивную честь Австрии на предстоящем чемпионате мира по кикбоксингу будет защищать беженец из Афганистана, пишет газета Heute.

Почти четыре года назад тогда 14-летний Амири Aбдул Разек прибыл из Афганистана в Вену. Он получил статус беженца, преследовавшего по религиозным мотивам. Теперь он намерен завоевать золотую медаль на чемпионате мира 2019 года. Его лучшее достижение — третье место на юношеском чемпионате Европы, завершившимся в конце августа.

«Я хочу сделать для моей новой родины столько, сколько смогу — это будет моей благодарностью за все возможности, которые я здесь получил», — сказал он.

Чемпионат по кикбоксингу пройдет в столице Боснии и Герцеговины с 20 по 27 октября.