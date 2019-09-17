Ростов-на-Дону, , 14:36 — REGNUM Управлять стадионом «Ростов-Арена», который до конца года должен перейти в региональную собственность, мог бы футбольный клуб «Ростов». Об этом заявил главный тренер жёлто-синих Валерий Карпин после победного матча с грозненским «Ахматом» (2:1).

Ростов-Арена Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мне непонятно, почему в нашей стране не выполняются поручения президента о том, что к июлю все стадионы должны быть переданы в управление футбольным клубам. Наш клуб хочет и с удовольствием управлял бы стадионом. Почему это не выполняется? Задайте такой вопрос Владимиру Владимировичу [Путину], у меня подобной возможности нет», — сказал наставник журналистам.

При этом Валерий Карпин имеет своё мнение насчёт ситуации с управляющей компанией «Спорт-Ин». Подробностей он раскрывать не стал.