Санкт-Петербург, , 13:09 — REGNUM Футбольный клуб «Зенит» рассчитывает, что Александр Кокорин сможет вернуться в футбол и играть на профессиональном уровне в составе основной команды после освобождения из мест лишения свободы.

«Получится ли это у него — покажет время, его физическое и психологическое состояние. Надеемся, что он сможет достаточно быстро набрать форму», — заявили в «Зените» петербургскому изданию «Фонтанка».

Ранее стало известно, что клуб уже предложил новый контракт Кокорину. Его подробности в клубе обещали раскрыть позже.

Там также напомнили, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак на протяжении всей истории злоключений Кокорина поддерживал футболиста и его семью.

«Сергей Семак продолжает верить в волю и характер футболиста, который получил второй шанс», — сказали в пресс-службе «Зенита».

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Как сообщало ИА REGNUM, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, осуждённые за хулиганство, вышли на свободу по УДО. 6 сентября суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Александра и Кирилла Кокориных и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева по УДО.

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