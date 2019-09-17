Санкт-Петербург, , 12:47 — REGNUM Болельщики и партнеры по команде встретят Александра Кокорина и Павла Мамаева с шутками, но без агрессии, а вот возвращение двух футболистов в национальную сборную кажется весьма маловероятным, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 17 сентября, глава редакционного совета издательского дома «Спорт: день за днем» Сергей Бавли, комментируя выход футболистов на свободу.

Как сообщалось ранее, во вторник Павел Мамаев и Александр Кокорин покинули исправительную колонию в Белгородской области. Ранее суд удовлетворил их прошение об условно-досрочном освобождении. С момента задержания Кокорин и Мамаев провели под стражей 11 месяцев.

«Думаю, партнеры по команде и болельщики встретят их довольно спокойно. В России от сумы и тюрьмы, как известно, не зарекаются. Конечно, будут шутки, подначки, но вряд ли они будут носить агрессивный характер. Действующие футболисты уже и сейчас комментируют их освобождение именно в таком ключе.

Другое дело — смогут ли Кокорин и Мамаев по-настоящему восстановиться. Тут все будет зависеть от их здоровья, профессионализма, мотивации. Не убежден, что они прибавили в этом вопросе. К тому же им гарантировано огромное внимание, а оно им не идет на пользу.

Возвращение в сборную, особенно при главном тренере Черчесове, представляется весьма маловероятным. Мамаев и до ареста не проходил в ее состав. У Кокорина есть прежние и новые конкуренты, от Дзюбы и Смолова до Соболева и Комличенко. К тому же Черчесов относится к этическим вопросам весьма серьезно», — отметил Сергей Бавли.