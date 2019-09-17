Дувр, Великобритания, , 16:51 — REGNUM 37-летняя жительница США Сара Томас из Колорадо спустя год после терапии по поводу рака молочной железы переплыла Ла-Манш четыре раза подряд, без остановки. Заплыв, длившийся 54 часа, она завершила в 06:30 утра во вторник, 17 сентября, в портовом городе Дувр (Великобритания), передает агентство DailyMail.

Томас стала первым в мире человеком, которому удалось переплыть пролив Ла-Манш четыре раза подряд.

В сообщении на странице в соцсети Facebook она написала, что посвящает свой заплыв «всем выжившим там… кто с отчаянием думал о том, что будет дальше, боролся с болью и страхом, чтобы преодолеть».

На берегу Дуврского пролива Томас встречали переживавшие за нее болельщики, которые поздравили ее, вручив шампанское и шоколад.

Немного придя в себя, Томас сказала, хриплым «от соленой воды голосом», что чувствует себя «ошеломленно» и «оцепенело». Она добавила, что была «отлично подготовлена» к погодным условиям, течениям и холодной воде, а самым трудным оказалось вытерпеть «воздействие соленой воды на горло, рот и язык».