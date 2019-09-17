Великий Новгород, , 11:27 — REGNUM В городе Сольцы Новгородской области появится физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре регионального правительства, об этом 16 сентября на заседании консультативного совета при губернаторе Новгородской области сообщила заместитель министра спорта и молодёжной политики Кристина Михайлова.

Выяснилось, что открытия спортивного комплекса в Сольцах особенно ждут ветераны. По словам председателя Новгородского областного совета ветеранов Нины Пилявской, в районе сильная команда, участвующая в различных соревнованиях.

Ожидается, что рассмотрение заявки в Министерстве спорта РФ состоится в октябре. Строительство запланировано на 2020−2021 годы. Оно включено в федеральный проект «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».