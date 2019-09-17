Краснодар, , 10:19 — REGNUM Представитель Краснодарского Степан Марянян — чемпион мира 2018 года, чемпион Европы 2019 года, двукратный победитель Европейских игр — стал призером чемпионата мира по спортивной борьбе, который проходит 14−22 сентября, сообщила пресс-служба администрации края.

В соревнованиях, которые проходят в Нур-Султане, в составе российской сборной принимают участие четыре представителя Краснодарского края: Степан Марянян, Сергей Семенов, Любовь Овчарова и Екатерина Полещук. Степан Марянян выступил в весовой категории до 63 килограммов и взял «серебро».

"В финале турнира кубанец встретился с японцем Синобу Ота и, увы, уступил ему. Бронзовые награды в этой весовой категории достались представителям Армении и Казахстана Славику Галстяну и Алмату Кебиспаеву», — уточнили в министерстве физической культуры и спорта региона.

Чемпионат мира по борьбе проходит в столице Казахстана городе Нур-Султане с 14 по 22 сентября. Соревнования являются отборочными на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио.