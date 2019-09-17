Уфа, 17 сентября 2019, 10:14 — REGNUM Спортсмены из Уфы стали призерами 12-х открытых всероссийских юношеских игр боевых искусств. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба городской администрации.
Воспитанники подростковых клубов «Данко» и «Маяк» объединения «Дети плюс» заняли призовые места по ушу и кикбоксингу.
Ребята завоевали три золотых, четыре серебряных и восемь бронзовых медалей.
Напомним, что XII открытые всероссийские юношеские игры боевых искусств проходили в Анапе с 15 по 17 сентября.
Соревнования проводились среди спортсменов 15−16 лет в 10 весовых категориях.