Ростов-на-Дону, , 10:06 — REGNUM Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин не удовлетворён игрйо своих подопечных в матче с грозненским «Ахматом». Несмотря на победу жёлто-синих (2:1), наставника не порадовало качество игры.

«Качество игры не порадовало, победили с очень большим трудом. Не получилось сыграть как задумали ни в обороне, ни в атаке. Победили благодаря желанию. Сказалось более высокое мастерство игроков, но по игре есть больше вопросы, будем разбираться. Плохо прессинговали при игре в большинстве», — сказал Карпин после матча.

ИА REGNUM напоминает, что для «Ростова» победа над соперником из Грозного стала шестой в новом сезоне. Команда Карпина набрала 20 очков и закрепилась на третьей строчке в турнирной таблице.