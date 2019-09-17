Белгород, , 09:59 — REGNUM Футболист Александр Кокорин заключил новый контракт с «Зенитом» (Санкт-Петербург), заявил 17 сентября адвокат спортсмена Юрий Падалко после освобождения Павла Мамаева и братьев Кокориных из колонии.

«У Кокорина вчера была заключено трудовое соглашение с «Зенитом», поэтому он будет в составе», — сказал адвокат, добавив, что у Мамаева есть действующий контракт с «Краснодаром».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 17 сентября, футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также его брат Кирилл Кокорин вышли из исправительной колонии №4 в Белгородской области.

Напомним, 6 сентября суд удовлетворил ходатайство спортсменов об условно-досрочном освобождении.

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