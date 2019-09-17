Якутск, , 09:44 — REGNUM Поддержать шестерых якутских борцов на чемпионате мира в Нур-Султане в Казахстане отправились самолётом, поездом, на личном транспорте более двухсот болельщиков из республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Чемпионат мира по вольной борьбе в Казахстане начнётся 19 сентября. болельщики из Якутии специально подгадывали под эти даты и брали отпуска, чтобы болеть на трибунах Нур-Султана за якутских борцов.

Якутию представят: Владислав Андреев (57 кг), Андрей Бекренев (61 кг), Ньургун Скрябин (65 кг), Николай Охлопков (61 кг), Владимир Егоров (57 кг) и Егор Дмитриев (61 кг).

Спортсмены борются не только за медали, но и за олимпийские путёвки в категориях до 57 и 65 кг.

Как сообщало ИА REGNUM, борец из Грузии Нугзар Цурцумия завоевал первое место в чемпионате мира по греко-римской борьбе в весовой категории до 55 кг.