Любляна, 17 сентября 2019, 09:29 — REGNUM Российская волейбольная сборная победила команду Финляндии в матче 4-го тура группового этапа чемпионата Европы. Встреча завершилась со счетом 3:0 (25:17, 26:24, 25:22).
Игра мужских команд прошла 16 сентября в столице Словении Любляне. Российский волейболист Виктор Полетаев принес своей команде 19 очков.
Сборная России 18 сентября сразится с хозяевами турнира, словенскими волейболистами, в борьбе за первое место.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее сборная РФ уверенно обыграла команду Белоруссии. Матч закончился счётом 3:1 (23:25, 25:17, 25:22, 25:10).
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