Парадайс, США, , 06:55 — REGNUM Хет-трик Макса Пачиоретти помог «Вегасу» добиться крупной победы.

В ночь на 16 сентября состоялся матч между командами «Вегас Голден Найтс» и «Аризона Койотис» в рамках предсезонного этапа грядущего полномасштабного сезона НХЛ. Хозяева встречи «золотые рыцари» разместили зрителей на вместительном стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайз, штат Невада.

«Аризона» начала матч c явным преимуществом и спустя несколько опасных атак ворот соперника смогла одержать вверх над вратарем «рыцарей» Малколмом Суббаном, россиянин Илья Любушкин нанес точнейший бросок, отправив шайбу прямиком вратарю между ног — 1:0. Игроки «Вегаса» не пожелали разочаровать своих болельщиков в первой домашней игре и уже спустя 39 секунд после пропущенной шайбы закономерный ответ последовал и в обратную сторону. Макс Пачиоретти вернул равенство в счете на табло в результате безупречно реализованного выхода один в ноль с вратарем, у Суббана не было шансов противостоять мастерству канадского нападающего — 1:1. Однако, уже ближе к середине периода нападающий «Аризоны» Винни Хиностроза оправдал предшествующие голу неудачные попытки повторно взять ворота соперника, точный бросок форварда позволил «койотам» временно вырваться в лидеры — 2:1. В скором времени уступающего сопернику «Вегас» снова спас Макс Пачиоретти. Проскользнув по правому флангу обороны соперника и выйдя на ударную позицию, Макс незамедлительно бросил шайбу в сторону сопернических ворот, угодив прямиком под перекладину в дальний угол — 2:2. С равным счетом командам пришлось уходить на 15-минутный перерыв.

Во втором периоде уже «Вегас» выглядели как команда, доминирующая на льду, что несомненно отразилось на счетчике табло. Сперва, КодиИкин помог «Вегасу» вырваться в лидеры, замкнув передачу Макса Пачиоретти, находясь в то время на противоположном пятачке ворот — 2:3. А затем, уже ближе к занавесу периода долгожданный хет-трик оформил главный игрок встречи и не раз упомянутый выше Макс Пачиоретти. Форвард вовремя подскочил к воротам соперника и добил шайбу в сетку, когда она только отскочила от вратаря — 2:4.

Третья 20-минутка оказалась абсолютной идентичной предыдущей. «Вегас» не растерял крепкую хватку и добил соперника, забросив еще две безответные шайбы в ворота 23-летнего вратаря «койотов» Адама Хилла. В середине периода Райлли Смит показал настоящий мастер-класс своим коллегам, продемонстрировав отточенное до мельчайших деталей владение шайбой, которое помогло форварду переиграть всю оборону соперника, включая вратаря — 2:5. Последнее слово в игре сказал защитник «Голден Найтс» БрейденМакнэбб, беспрепятственно закатив шайбу в пустые ворота соперника в самом конце встречи — 2:6.

Таким образом, «Вегас Голден Найтс» продолжили свою тенденцию последних двух лет побеждать в каждом первом матче предсезонки, благодаря чему молодая команда уже два года подряд добиралась до игр плей-офф Кубка Стэнли, а в первый год своего существования и вовсе дошла до финала.