Ростов-на-Дону, , 06:53 — REGNUM 16 сентября в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» в рамках 9-го тура регулярного сезона 2019/20 Российской Футбольной Премьер-лиги был разыгран матч между командами «Ростов» и «Ахмат». Игра завершилась волевой победой «сельмашей».

Лучшим игроком матча с оценкой 8.16 был признан центральный полузащитник Матиас Норманн, забивший победный мяч на 64-й минуте, выигравший 1 верховое единоборство и совершивший 4 отбора. Лучшим в составе грозненского клуба стал Виктор Ангел, точность передач которого составила 94%.

«Ростов» одержал 6-ю победу в сезоне, набрал 20 очков и поднялся на 4-ю позицию. «Ахмат» с 8-ю баллами остался на 12-й строчке в непосредственной близости с зоной вылета.

Статистика матча («Ростов"/"Ахмат»)

Удары 13/6

Удары в створ 9/3

Владение 54%/46%

Фолы 6/15

Угловые 7/0

Оценки (WhoScored) 6.65/6.35

Стартовые составы на матч:

«Ростов»: Бабурин, Чернов, Козлов, Сигурдссон, Чистяков, Норманн, Байрамян, Еременко, Попов, Шомуродов, Ионов.

Запас: Вилюш, Хаджикадунич, Ведерников, Прошляков, Глебов (↑), Логашов, Саплинов (↑), Песьяков, Маляров, Попов, Долгов.

«Ахмат»: Гудиев, Анхель, Мусалов, Семенов, Уциев, Роши, Швец, Глушаков, Митришев, Исмаэль, Иванов.

Запас: Гащенков, Шиманьский, Михалик, Кадыров, Гиголаев, Городов, Понсе (↑), Садулаев, Харин, Бериша (↑).

Бригада арбитров: Ноколай Волошин | Андрей Веретешкин | Андрей Гурбанов | Анатолий Жабченко.

Желтые карточки: Саплинов — 85.

Красные карточки: Антон Швец — 62.

Забитые мячи: Одисе Роши (пенальти) 19 — 0:1, Хорен Байрамян 54 — 1:1, Матиас Норманн 64 — 2:1.