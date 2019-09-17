Москва, , 06:52 — REGNUM 16 сентября в Москве на стадионе «ВТБ Арена» в рамках 9-го тура регулярного сезона 2019/20 Российской Футбольной Премьер-лиги был разыгран матч между командами «Динамо» и «Уфа». Игра завершилась нулевой ничьей.

Лучшим игроком матча с оценкой 8.09 был признан голкипер гостей Александр Беленов, выигравший 1 верховое единоборство и совершивший 7 сейвов. Точность передач россиянина составила 32%. Лучшими по количеству отборов стали Владимир Рыков, Артур Юсупов, Джемал Табидзе и Данила Емельянов, совершившие каждый по 3 отбора.

«Динамо» набрало 10 очков и укрепилось на 11-й позиции над зоной вылета. «Уфа» с 11-ю баллами идет двумя строчками выше.

Статистика матча («Динамо"/"Уфа»)

Удары 15/8

Удары в створ 7/4

Владение 69%/31%

Фолы 15/11

Угловые 8/0

Оценки (WhoScored) 7.03/6.74

Стартовые составы на матч:

«Динамо»: Лещук, Рыков, Евгеньев, Рауш, Паршивлюк, Юсупов, Нойштедтер, Филипп, Нйие, Игбун, Жоаозиньо.

Запас: Шунин, Морозов, Плиев, Кардозу, Панченко, Щиманский (↑), Калинин, Ордец, Грулев (↑), Хилйемарк, Шейдаев.

«Уфа»: Беленов, Круговой, Йоуич, Сухов, Аликин, Табидзе, Емельянов, Тилль, Карп, Фомин, Кротов.

Запас: Терентьев, Бизяк (↑), Фольмер, Шафинский, Гиоргобиани (↑), Голубев, Неделчару, Вомбергар, Алиев, Козлов.

Бригада арбитров: Виталий Мешков | Максим Гаврилин | Николай Богач | Евгений Кукуляк.

Желтые карточки: Аликин — 25, Сухов — 71, Евгеньев — 77.