Белгород, , 06:15 — REGNUM Футболисты Александра Кокорина и Павла Мамаева освободятся из колонии 17 сентября до обеда. Об этом сообщили в управлении ФСИН по Белгородской области.

В пресс-службе назвали дату освобождения — 17 сентября. А также добавили, что это произойдёт в дообеденное время.

«По закону освобождение по УДО происходит в первой половине дня. До обеда это должно произойти», — процитировало Sport24.ru слова начальника пресс-службы Ксении Белоусовой.

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Игроки Российской премьер-лиги содержатся в колонии в Белгородской области. 6 сентября суд принял решение отпустить спортсменов по УДО.

Как сообщало ИА REGNUM, около года назад Кокорин и Мамаев стали участниками двух потасовок в центре Москвы.