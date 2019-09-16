Санкт-Петербург, , 17:38 — REGNUM Уже более 5100 заявок подано на конкурс городских волонтеров Петербурга во время чемпионата Европы по футболу. Подать заявку можно до конца 2019 года. Всего будет отобрано 1500 волонтеров.

Как сообщили в комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга, кандидатов будут собеседовать на личностно-деловые качества и знание иностранного языка, а также проверят соответствие документов. Подать заявку может любой человек, кому старше 16 лет, со знанием иностранных языков.

Жители Петербурга пройдут интервью очно, кандидаты из других стран и городов России — по скайпу. Среди иностранных кандидатов есть жители Венгрии, Колумбии, Китая, Италии, Шри-Ланки и других государств.

На Евро-2020 в Петербурге волонтеры будут задействованы по различным направлениям: транспорт, «последний километр», культурно-развлекательная программа, информационно-туристическая служба, медиа-обеспечение, зона болельщиков UEFA, навигация, медицина и волонтеры штаба.

«Нам важно отобрать людей, которые смогут стать лицом нашего города во время проведения Чемпионата Европы по футболу», — сказал Георгий Борисов, руководитель Центра подготовки городских волонтеров города-организатора Санкт-Петербурга.

Регистрация кандидатов в городские волонтеры продолжается на сайте www.volspb.ru до конца года.

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Напомним, чемпионат Европы пройдёт с 12 июня по 12 июля 2020 года. Впервые первенство континента примут 12 городов в 11 странах. В России четыре матча чемпионата состоятся в Петербурге: три встречи группового этапа (13, 17 и 22 июня) и четвертьфинал (3 июля).

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