Белгород, , 16:57 — REGNUM Олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин посетил в Белгороде самый большой строящийся в Черноземье центр кикбоксинга. Спортивный объект возводят на месте бывшего завода железобетонных изделий. Кроме тренировок в комплексе будут проводить различные соревнования, сообщили 16 сентября в пресс-службе регионального департамента экономического развития.

В новом здании разместят два тренировочных зал: разминочный и основной, площадь которого составит 360 кв. м. Проект воплощается благодаря президенту белгородской Федерации кикбоксинга Олегу Утенину. Александр Поветкин проинспектировал строительный объект как президент межрегиональной Федерации кикбоксинга ЦФО.

«Зал будет очень хороший. Масштабы очень впечатляют. Думаю, здесь будет очень много ребят тренироваться и вырастет ещё не один чемпион мира», — отметил Александр Поветкин.

Центр станет домом для федерации кикбоксинга Белгородской области и спортивной школы олимпийского резерва № 1. Спортсмены приступят к тренировкам в конце 2020 года.