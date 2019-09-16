Челябинская область, , 14:31 — REGNUM Двое челябинских спортсменов привезли с чемпионата мира по параплаванию восемь медалей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Челябинска.

Валерия Шабалина привезла с чемпионата шесть медалей: три золотых, две серебряных и бронозвую. А Дмитрий Черняев завоевал две золотых медали.

Чемпионат проходил в Лондоне с 9 по 15 сентября. В нём принимали участие спортсмены с физическими и интеллектуальными нарушениями из 60 стран. В сборную России вошли 52 спортсмена, которые в целом принесли стране 54 медали. Из них 18 были золотыми, 15 серебряными, а также 21 бронзовая.