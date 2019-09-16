Турин, Италия, , 14:23 — REGNUM Полиция Турина арестовала 12 лидеров фанатского движения футбольного клуба «Ювентус», сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 16 сентября.

С жалобой на действия фанатов обратились руководители самого клуба. Арестованных подозревают в вымогательстве, применении насилия и отмывании денег.

Клуб лишил лидеров фанатских движений некоторых привилегий, однако те создали преступную группу, целью которой было получение бесплатных билетов на «домашние» матчи и их перепродажа, сообщили в пресс-службе.