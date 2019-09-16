Грозный, , 13:01 — REGNUM Первый молодежный фестиваль уличных культур Big City Life прошел в Чеченской Республике. На центральной площади в городе Грозном 14 сентября состоялось зрелищное шоу с показательными выступлениями спортсменов из республики и других субъектов РФ, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства Чечни по делам молодежи.

Гости праздника увидели выступления спортсменов на чемпионате по воркауту и мото-шоу по стантрайду. Был также продемонстрирован мастер-класс по джиу-джитсу от Джеффа Монсона. По словам президента федерации Чечни по стрит-воркауту Юнуса Кудузова, в республике в последнее время воркаут становится все более популярным. Им занимаются уже около тысячи человек.

Организаторами фестиваля выступили минмолодежи Чечни и Росмолодежь РФ. По словам главы молодежного ведомства республики Исы Ибрагимова, мероприятие призвано привлечь к здоровому образу жизни как можно большее число молодых жителей региона.