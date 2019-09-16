Ростов-на-Дону, , 12:42 — REGNUM Сегодня, 16 сентября, на стадионе «Ростов-Арена» состоится матч девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Подопечные Валерия Карпина проведут футбольную баталию с грозненским «Ахматом».

"Конкуренты «Ростова» в борьбе за первое место — «Зенит» и «Краснодар», уже провели свои матчи девятого тура и одержали победы. Чтобы догнать лидеров, нашей команде нужна только победа», — отмечают в пресс-службе.

После игры для болельщиков будет организован дополнительный транспорт. Поздним вечером будут работать шаттлы, нанятые принимающей стороной.