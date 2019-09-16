Белгород, , 12:22 — REGNUM Белгород снова включили в число кандидатов на проведение матчей чемпионата мира по волейболу 2022 года. Статус города пока не определён, уточнили в пресс-службе волейбольного клуба «Белогорье». По словам вице-президента Всероссийской федерации волейбола Геннадия Шипулина, Белгород готов участвовать в турнире в любом качестве: проводить игры, товарищеские спарринги или турниры, адаптационные сборы и т. д.

Несмотря на отказ Международной федерации волейбола в августе 2019 года, в областном центре полным ходом идёт строительство многофункциональной спортивной арены, которая сможет вместить до 10 тысяч зрителей. Президент и главный тренер клуба «Белогорье» Геннадий Шипулин целый месяц занимался организационной работой и добился положительного решения.

«За минувший месяц я провел множество встреч и переговоров, написал много писем, в том числе и на имя президента ФИВБ, что в итоге принесло свои результаты. Большую лепту внёс глава Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко, с которым мы много общались по этому поводу. Он ходатайствовал перед руководителем ФИВБ Ари Грасой о включении Белгорода в число претендентов на проведение матчей чемпионата мира, и сейчас президент ФИВБ Ари Граса подписал письмо, согласно которому Белгород официально вошёл в число городов, претендующих на проведение игр ЧМ-2022», — прокомментировал решение ФИВБ Геннадий Шипулин.

Решением Международной федерации волейбола матчи ЧМ-2022 будут проходить в 10 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казане, Екатеринбурге, Красноярске, Калининграде, Новосибирске, Уфе, в Кемерово и Ярославле.

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