Лиссабон, , 12:14 — REGNUM Спортсмены из Великого Новгорода — воспитанники Центра спортивной подготовки Новгородской области Михаил Вихров и Павел Андреев — завоевали бронзовые медали финала Кубка мира по спортивной акробатике, который с 12 по 15 сентября состоялся в Лиссабоне (Португалия).

Как сообщили ИА REGNUM в министерстве спорта и молодёжной политики региона, новгородцы показали третий результат среди мужских пар.

Золотую медаль завоевали москвичи Тимофей Иванов и Максим Караваев. Серебряными призёрами стали спортсмены из Казахстана Даниель Диль и Вадим Шуляр.