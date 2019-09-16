Москва, 16 сентября 2019, 10:57 — REGNUM Сегодня, 16 сентября, президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам XXIV Международного теннисного турнира St. Petersburg Open, сообщается на сайте Кремля.
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Турнир St. Petersburg Open объединяет «звёзд» мирового теннис и считается одним из наиболее значимых событий в международном теннисном календаре.
«Турниры такого масштабного и впечатляющего уровня привлекают внимание большого количества людей, способствуют популяризации тенниса и увлечению спортом среди молодёжи», — отметил Путин и пожелал участникам красивых и честных побед.
Как сообщало ИА REGNUM, XXIV Международный теннисный турнир St. Petersburg Open проходит в 2019 года в городе на Неве с 15 по 22 сентября.
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