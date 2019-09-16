Челябинск, , 10:14 — REGNUM В Челябинске российские фигуристы блистательно выступили на гран-при по фигурному катанию среди юниоров. На международных соревнованиях, которые проходили с 12 по 14 сентября, они завоевали 11 из 12 медалей, сообщает пресс-служба мэрии города.

Состязания проходили во дворце спорта «Юность» и на ледовой арене «Трактор». В гран-при участвовал представители более 30 стран, среди которых КНДР, США, Канада, Япония и другие.

Всего российские фигуристы завоевали четыре золотых медали, столько же серебряных и три бронзовых. Одну бронзовую медаль завоевала пара из Канады.

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