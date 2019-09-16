Цхинвал, , 09:24 — REGNUM Восьмикратный чемпион мира по тайскому боксу среди профессионалов Алексей Игнашов по прозвищу «Красный скорпион» провел мастер-класс юным спортсменам Южной Осетии в Цхинвале во дворце спорта «Олимп». Об этом 16 сентября сообщает ИА «Рес».

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Как отметили в комитете по молодежной политике, спорту и туризму Южной Осетии, Игнашов показал свои любимые приемы, рассказал о своей профессиональной карьере. Под руководством чемпиона ребята выполняли приемы ухода от атак соперника и быстрого перехода в контратаку.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в рамках подготовки к новому спортивному сезону с 19 по 25 августа двукратные экс-чемпионки мира по эстетической гимнастике Валерия Урюпина и Дарья Куклина провели занятия с юными спортсменками в Цхинвале, мастер-классы для тренеров и хореографов.