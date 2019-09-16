Цхинвал, , 09:06 — REGNUM Гимнастки из Южной Осетии завоевали три золотые, пять серебряных и две бронзовые медали на соревнованиях по художественной гимнастике «Олимпийские надежды» в Сочи, сообщает 16 сентября югоосетинское агентство «Рес».

Гимнастки из Южной Осетии на соревнованиях «Олимпийские надежды» в Сочи Cominf.org

Первые места заняли Валерия Пухаева (2011 г.р.), Вероника Абаева (2012 г.р.) и Виктория Алборова (2012 г.р.). Серебряные медали завоевали Диана Кокоева (2004 г.р. КМС), Ева Бибилова (2012 г.р.), Виктория Болотаева (2012 г.р.), Аманда Гиголаева (2011 г.р.) и Алана Кулухова (2010 г.р.). Бронзу получили Виктория Бикоева (2010 г.р.) и Анастасия Хубулова (2011 г.р.).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в рамках подготовки к новому спортивному сезону с 19 по 25 августа двукратные экс-чемпионки мира по эстетической гимнастике Валерия Урюпина и Дарья Куклина провели занятия с юными спортсменками в Цхинвале, мастер-классы для тренеров и хореографов.

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