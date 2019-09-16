Сухум, , 08:48 — REGNUM Первая абхазская спортсменка Эрика Кварчия выполнила норматив мастера спорта России по настольному теннису. Об этом сообщил тренер Эрики президент Федерации настольного тенниса Абхазии, передает 15 сентября Апсныпресс.

Эрика Кварчия Sputnik-abkhazia.ru

Кварчия выполнила норматив мастера спорта России на 49-м всероссийском Сочинском турнире (мастерском) по настольному теннису, заняв вместе с Рамилем Матыгулиным (Казань) первое место в смешанном парном разряде.

В турнире принимали участие более 100 спортсменов из 22 регионов России. Соревнования проводились в мужском и женском одиночных разрядах, в женском и мужском парных разрядах, а также в смешанном парном разряде.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сухуме прошел международный турнир по настольному теннису