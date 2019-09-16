Москва, , 08:35 — REGNUM Церемония поднятия флага России в Деревне спортсменов Параолимпийских игр в 2020 году в Токио запланирована на 23 или 24 августа, сообщил первый вице-президент Параолимпийского комитета РФ (ПКР) Павел Рожков.

По его словам, российская делегация на Параолимпиаде составит около 500 человек, из которых 300 — спортсмены. Сама Деревня спортсменов откроется 18 августа 2020 года.

«Церемония поднятия российского флага запланирована на 23 или 24 августа», — цитирует ТАСС Рожкова.

Как сообщало ИА REGNUM, летние Параолимпийские игры — 2020 пройдут в Японии. Ранее Международный параолимпийский комитет (МПК) условно восстановил в правах Параолимпийский комитет России.

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