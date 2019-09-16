Нур-Султан, , 07:50 — REGNUM Спортсмен из Грузии Нугзар Цурцумия завоевал первое место в чемпионате мира по греко-римской борьбе в весовой категории до 55 кг, сообщает издание «Новости-Грузия».

Борьба

В финальном поединке грузинский борец встретился с Корланом Жаканша из Казахстана. Схватка завершилась досрочной победой Цурцумия со счетом 9:0. Его золото для Грузии стало первым за последние 12 лет.

Отметим, с 14 по 22 сентября в Нур-Султане проходит чемпионат мира по греко-римской борьбе, в котором принимают участие более 1 тыс. спортсменов из 100 стран. Первые шесть борцов в каждой весовой категории получат путевки на Олимпиаду в 2020 году.

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