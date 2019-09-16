Париж, , 06:51 — REGNUM 15 сентября на стадионе «Луи II» в рамках 5-го тура французской Лиги 1 2019/20 был разыгран матч между командами «Монако» и «Марсель». Противостояние завершилось волевой победой «бело-голубых».

Два гола новичка «Монако» Виссама Бен-Йеддера, перешедшего из «Севильи» за 40.000.000 евро, стали для француза 3-м и 4-м за последние 4 игры.

Лучшим игроком матча с оценкой 9.05 стал аргентинский форвард Дарио Бенедетто, оформивший дубль, выигравший 1 верховое единоборство и совершивший 1 успешную обводку. Точность передач футболиста составила 77%.

Потерпев третье поражение в сезоне, «Монако» остался на предпоследней позиции в зоне вылета с 2-мя баллами. «Марсель» набрала 10 очков и поднялась на 4-ю строчку.

Статистика матча («Монако"/"Марсель»)

Удары 11/10

Удары в створ 7/6

Владение 49%/51%

Нарушения 7/14

Угловые 6/4

Оценки (WhoScored) 6.39/6.98

Составы на матч:

«Монако»: Лекомт, Туре, Марипан, Агилар, Глик, Фабрегас, Бакайоко, Головин, Мартинш, Слимани, Бен-Йеддер.

Запас: Онйекуру, Сильва (↑), Кейта (↑), Бенальо, Огюстен (↑), Диаш, Бадиашиле.

«Марсель»: Манданда, Камара, Гонсалес, Сарр, Амави, Сансон, Пайе, Строотманн, Лопес, Жермен, Бенедетто.

Запас: Радонич (↑), Чалета-Цар (↑), Пеле, Ронжье (↑), Кауи, Шаброль, Аке.

Бригада арбитров: Антони Готье | Жиль Ланг | Фредрик Эбрад.

Желтые карточки: Камара — 15, Туре — 36, Агилар — 43, Гонсалес — 63, Бенедетто — 90, Кейта — 90.

Забитые мячи: Виссам Бен-Йеддер (пенальти) 17 — 1:0, Виссам Бен-Йеддер 26 — 2:0, Дарио Бенедетто (Морган Сансон) 38 — 2:1, Валер Жермен 41 — 2:2, Димитри Пайе (Максим Лопес) 61 — 2:3, Дарио Бенедетто (Жордан Амави) 66 — 2:4, Бальде Кейта (Тьемуэ Бакайоко) 76 — 3:4.