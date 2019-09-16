Краснодар, , 06:50 — REGNUM 15 сентября на стадионе «Краснодар» в рамках 9-го тура Российской футбольной Премьер-лиги 2019/20 был разыгран матч между командами «Краснодар» и «Крылья Советов». Противостояние завершилось волевой победой «быков».

Гол, забитый Сулеймановым на 16-й минуте стал для него 16-в карьере.

Лучшим игроком матча с оценкой 7.84 стал 24-лентий шведский центральный полузащитник Кристофер Ольссон, забивший второй мяч «быков» на 48-й минуте и совершивший 1 успешный отбор. Точность передач футболиста составила 86%. В составе гостей выделился Антон Зиньковский с 5-ю отборами и 3-мя успешными обводками.

«Краснодар», набрав 20 очков, поднялся на 1-ю строчку в таблице лиги. «Крылья Советов» с 7-ю баллами остались на 14-й позиции в зоне вылета.

Статистика матча («Краснодар"/"Крылья Советов»)

Удары 12/9

Удары в створ 6/6

Владение 60%/40%

Нарушения 18/17

Угловые ¾

Оценки (WhoScored) 6.86/6.43

Составы на матч:

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Спаич, Мартынович, Петров, Ольссон, Камболов, Вилена, Масиэл, Ари, Сулейманов.

Запас: Фьолусон, Скопинцев, Игнатьев (↑), Намли (↑), Панталео, Берг, Уткин (↑), Адамов, Ещенко, Стоцкий.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Полуяхтов, Чернов, Карпов, Кабутов, Гацкан, Зиньковский, Комбаров, Тимофеев, Канунников, Соболев.

Запас: Лысцов, Якуба, Радонич (↑), Терехов (↑), Гынсарь, Мияйлович, Антон (↑), Чичерин, Смирнов, Киселев, Овсянников, Бурлак.

Бригада арбитров: Сергей Карасев | Антон Аверьянов | Игорь Демешко | Алексей Матюнин.

Желтые карточки: Кабутов — 34, Камболов — 45, Мартынович — 50, Гацкан — 66, Спаич — 73, Вилена — 81.

Не забитые пенальти: Александр Соболев — 45.

Забитые мячи: Александр Соболев (Дмитрий Кабутов) 12 — 0:1, Магомед-Шапи Сулейманов (Сергей Петров) 16 — 1:1, Кристофер Ольссон (Ари) 48 — 2:1, Вандерсон Масиэл (Тони Вилена) 57 — 3:1, Ари (пенальти) 67 — 4:1, Паул Антон (пенальти) 75 — 4:2.