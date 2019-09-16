Рим, , 06:48 — REGNUM В Риме на стадионе «Стадио Олимпико» 15 сентября 2019-го года в рамках 3-го тура итальянской Серии А был разыгран матч между командами «Рома» и «Сассуоло». Противостояние завершилось со счетом 4:2 в пользу «волков».

За последние пять игр между этими командами «Рома» одержала 3 победы с общим счетом 7:2. Также за всю историю «Сассуоло» ни разу не обыграл римскую команду.

Лучшим игроком матча с оценкой 8.55 стал 23-летний опорный полузащитник Лоренцо Пеллегрини, отдавший 3 голевые передачи, совершивший 2 успешных отбора и подавший 6 угловых. Точность передач футболиста составила 80%. В составе «черно-зеленых» лучшим был признан Доменико Берарди, оформивший дубль.

Также в этом матче новичок «Ромы» и лидер сборной Армении Генрих Мхитарян забил дебютный мяч в первом матче за новый клуб.

«Рома», одержав первую в сезоне победу и набрав 5 очков, поднялась из зоны вылета на 7-ю позицию. «Сассуоло» с 3-мя баллами опустился на 16-ю строчку.

Статистика матча («Рома"/"Сассуоло»)

Удары 18/10

Удары в створ 6/4

Владение 55%/45%

Нарушения 11/9

Угловые 8/2

Оценки (WhoScored) 6.92/6.44

Составы на матч:

«Рома»: Лопес, Коларов, Фацио, Манчини, Флоренци, Кристанте, Пеллегрини, Верету, Клюйверт, Мхитарян, Джеко.

Запас: Четин, Жезус, Сантон, Заниоло (↑), Калинич, Пасторе (↑), Спинаццола (↑), Диавара, Антонуччи, Фузато, Миранте.

«Сассуоло»: Консильи, Марлон, Кирикеш, Феррари, Дункан, Пелузо, Обианг, Локателли, Капуто, Дефрель, Берарди.

Запас: Бога, Мюлдюр (↑), Распадори, Романья, Толян (↑), Траоре (↑), Трипалделли, Маццителли, Гион, Пеголо, Руссо, Кириакопулос.

Бригада арбитров: Даниэле Киффи | Джорджио Перетти | Мауро Вивенци | Шан Лука Сакки.

Желтые карточки: Пеллегрини — 28, Обианг — 37, Толян — 82.

Забитые мячи: Бриан Кристанте (Лоренцо Пеллегрини) 12 — 1:0, Эдин Джеко (Александр Коларов) 19 — 2:0, Генрих Мхитарян (Лоренцо Пеллегрини) 22 — 3:0, Джастин Клюйверт (Лоренцо Пеллегрини) 33 — 4:0, Доменико Берарди 53 — 4:1, Доменико Берарди (Альфред Дункан) 72 — 4:2.