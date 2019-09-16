Берлин, , 06:48 — REGNUM В Падерборне (Германия) на стадионе «Бентелер-Арена» 15 сентября 2019-го года в рамках 4-го тура Бундеслиги был разыгран матч между командами «Падерборн-07» и «Шальке-04». Противостояние завершилось крупной победой «горняков».

Лучшим игроком в составе «горняков» с оценкой 9.89 стал атакующий полузащитник Амин Арит, совершивший 7 успешных обводок, забивший 2 мяча и выигравший 1 верховое единоборство. Точность передач марокканца составила 93%. Больше всего отборов совершил Суат Сердар (7 отборов).

«Шальке-04» одержал вторую подряд победу, набрал 7 очков и поднялся на 6-е место. «Падерборн-07» с 1-м очком остался на предпоследней позиции в зоне вылета.

Статистика матча («Падерборн-07"/"Шальке-04»)

Удары 9/17

Удары в створ 2/11

Владение 44%/56%

Нарушения 17/12

Угловые 3/5

Оценки (WhoScored) 6.23/7.42

Составы на матч:

«Падерборн-07»: Хут, Хунемайер, Штродьек, Дрэгер, Коллинз, Гьясула, Соуза, Антви-Аджей, Василиадис, Михель, Мамба.

Запас: Риттер, Прогер, Килиан, Цингерле, Сабири, Янс, Гуйе, Цолински, Хольтманн.

«Шальке-04»: Нюбель, Стамбули, Кенни, Очипка, Сане, Маскарель, Ут, Сердар, Калиджури, Арит, Бургшталлер.

Запас: Мак-Кенни, Миранда, Кабак, Настасич, Кутуку, Бужеллаб, Скрцибски, Шуберт, Меркан.

Бригада арбитров: Роберт Шредер | Жан Клеменс Нитцель | Маркус Хекер | Йохан Пфайфер.

Желтые карточки: Кенни — 38, Михель — 41, Гьясула — 73.

Забитые мячи: Калу Оливейра Соуза (Свен Михель) 8 — 1:0, Салиф Сане (Бастиан Очипка) 33 — 1:1, Суар Сердар 49 — 1:2, Амин Арит (Джонджо Кенни) 71 — 1:3, Ахмед Кутуку (Гвидо Бургшталлер) 83 — 1:4, Амин Арит (Ахмед Кутуку) 85 — 1:5.