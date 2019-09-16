Лондон, , 06:46 — REGNUM В Уотфорде на стадионе «Викардж Роуд» 15 сентября 2019-го года в рамках 5-го тура Английской Премьер-лиги 2019/20 был разыгран матч между командами «Уотфорд» и «Арсенал». Противостояние завершилось боевой ничьей 2:2.

Лучшим игроком матча с оценкой 9.13 стал вингер Жерар Деулофеу, отдавший голевую передачу, совершивший 7 успешных обводок и 2 отбора. Точность передач испанца составила 86%. Наибольшим количеством отборов в составе «шершней» отличился Этьен Капу (5 отборов).

«Уотфорд» с 2-мя баллами остался на последней позиции в зоне вылета. «Арсенал», набрав 8 очков, поднялся на 7-е место.

Статистика матча («Уотфорд"/"Арсенал»)

Удары 30/7

Удары в створ 9/5

Владение 57%/43%

Нарушения 13/4

Угловые 7/1

Оценки (WhoScored) 6.80/6.55

Составы на матч:

«Уотфорд»: Фостер, Доусон, Фемения, Холебас, Кабаселе, Деулофеу, Клеверли, Дукуре, Хьюз, Капу, Грей.

Запас: Гомес, Янмаат (↑), Мариаппа, Чалоба, Сарр (↑), Фулькье, Перейра (↑).

«Арсенал»: Лено, Мейтленд-Найлз, Сократис, Луис, Колашинац, Гендузи, Озил, Себальос, Джака, Обамеянг, Пепе.

Запас: Торрейра (↑), Чемберс, Нелсон (↑), Мартинес, Уиллок (↑), Мартинелли, Сако.

Бригада арбитров: Энтони Тейлор | Гари Бесвик | Адам Нунн | Питер Бенкс.

Желтые карточки: Колашинац — 43, Гендузи — 45, Холебас — 45, Фемения — 56, Лено — 76, Капу — 90.

Забитые мячи: Пьер-Эмерик Обамеянг (Сеад Колашинац) 21 — 0:1, Пьер-Эмерик Обамеянг (Энсли Мейтленд-Найлз) 32 — 0:2, Том Клеверли (Жерар Деулофеу) 53 — 1:2, Роберто Перейра (пенальти) 81 — 2:2.