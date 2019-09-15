Санкт-Петербург, , 23:35 — REGNUM Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит», который 17 сентября в гостях сыграет с французским «Лионом» в первом матче группового этапа Лиги чемпионов, не является явным фаворитом группы. Об этом сообщил главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак в интервью «Российской газете».

«Мы (ФК «Зенит») не являемся фаворитами группы и не являемся аутсайдерами, — сказал Семак. — Можем выйти в плей-офф, а можем и никуда не выйти».

По его словам, силы команд в группе, в которой находится «Зенит», «абсолютно соизмеримы».

Напомним, санкт-петербургский «Зенит сыграет с клубами «Лион», «РБ Лейпциг» и лиссабонской командой «Бенфика» на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.

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