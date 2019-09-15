Краснодар, , 21:11 — REGNUM Футболисты «Краснодара» на своем поле переиграли самарские «Крылья Советов» в матче девятого тура российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая 15 сентября на стадионе «Краснодар», завершилась со счетом 4:2.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Магомед-Шапи Сулейманов, Кристофер Олссон, Вандерсон и Ари. У Гостей мячи забили Александр Соболев и Пауль Антон.

Отметим, что после девяти матчей в чемпионате России «Краснодар» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков. Клуб «Крылья Советов», набравший семь баллов, находится на четырнадцатой позиции.

Читайте также: ЦСКА обыграл «Арсенал» в матче РПЛ